記事ポイント梅雨の部屋干し臭は「乾かし方」だけでなく、洗い残しや洗濯槽のカビも原因になる可能性がある第三者機関の試験でナノバブル水がアンモニア臭を98％軽減することが確認された税込4,280円で毎日の洗濯方法を変えずに導入できる、日本製のナノバブル発生アイテム 梅雨の時期になると、部屋干しをしても洗濯物のニオイが取れないと感じる場面が増えます。アルベール・インターナショナルは、その原因が乾かし方だけ