元乃木坂４６で女優の伊藤万理華が２０日、ＮＨＫの連続ドラマ「ミッドナイトタクシー」（６月１日スタート、後１０時４５分）の取材会を都内の同局で主演・古川琴音らと開催。旅行先の韓国でだまされた経験を明かした。不思議な空気感をまとった２９歳のタクシードライバー・蘭象子（古川）と乗客の交流を描く。１９日の夜に全ての撮影を終えたばかり。タクシーの常連役の俳優・麗華役を演じる伊藤は、初共演の古川について