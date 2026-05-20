記事ポイント立命館大学RINCとの共創プロジェクトで学生11人が31パターンのオリジナルテンプレートを制作作成テンプレートは2026年1月より全国約30万人のPost@netユーザーへ順次公開Post@netでは2026年度の受験生向けユーザー登録を受け付け中 受験生向けポータルサービス「Post@net（ポスタネット）」が提供する「デジタル絵馬」は、スマートフォンやPCから合格祈願の絵馬を作成・公開・奉納できるサービスです。2025年10月