俳優の中村蒼が２０日、ＮＨＫの連続ドラマ「ミッドナイトタクシー」（６月１日スタート、後１０時４５分）の取材会を都内の同局で主演の古川琴音らと行った。不思議な空気感をまとった２９歳のタクシードライバー・蘭象子（古川）と乗客の交流を描く。１９日の夜に全ての撮影を終えたばかり。中村は「とんでもない設定の人たちも出てきますが、会話のやり取りが心に響いて、自分の人生を振り返りたくなる」と胸を張った。