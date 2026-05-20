記事ポイント大阪・堺市で35年の実績を持つ老舗炭火焼うなぎ専門店「うな亭」が楽天市場に2026年5月13日（水）新規出店蒸さずに備長炭のみで焼き上げる関西伝承の技法「地焼き」を全国に届けるオープン記念キャンペーンとして5月31日（日）まで最大40％OFFのセールを実施 大阪・堺市で35年にわたって地元に愛されてきた老舗炭火焼うなぎ専門店「うな亭」が、2026年5月13日（水）に楽天市場へ新規出店しました。蒸し工程を省き