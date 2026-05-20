◇ナ・リーグドジャース−パドレス（2026年5月19日サンディエゴ）ドジャースは19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦に勝利を収め、ナ・リーグ西地区の首位を奪還した。先制、同点と今季初めての1試合2本塁打を放ったフレディ・フリーマン内野手（36）は決勝点となったアンディ・パヘス外野手（25）の打席内容を絶賛した。通算2477安打、373本塁打などを積み上げてきた実力者も、絶賛の仕事だった。4―4の9回1死三塁