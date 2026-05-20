婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならない「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（毎週火曜後10：00）の第4話が、19日に放送された。【番組カット】かわいい笑顔！デート中のABEMA・西澤由夏アナウンサー本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き