“藤井枠”での補強だ。ソフトバンクが新たな先発候補として元広島右腕で独立リーグの徳島でプレーする小林樹斗（たつと）投手（23）を育成契約で獲得することが20日、分かった。近日中に発表される。小林は、智弁和歌山から20年ドラフト4位で広島に入団。22年までの実働で1軍戦2試合、4回2/3を投げた。25年に戦力外通告を受けて独立リーグの徳島に特別合格選手として入団。先発として定着するだけでなく、今春のWBCでは韓国代表