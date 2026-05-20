植田総裁、中東情勢の影響「徐々に出てきた」「価格転嫁がやや早め」【パリ＝市川大輔】片山財務相と日本銀行の植田和男総裁は１９日、先進７か国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議後に記者会見した。為替市場での日本の対応について片山氏は「総じて理解された」と述べた。政府・日銀は４月末に円買い・ドル売りの為替介入を実施しており、片山氏は「断固たる措置を取るときは取る」と改めて市場をけん制した。中東情勢の悪化