マツキヨココカラ＆カンパニーとアサヒグループ食品は5月11日、新たなプライベートブランド「SPICA（スピカ）」を展開した。両社の共同開発によるダイエットとデイリーケアのブランドで、アサヒグループの独自素材「酵母細胞壁」を使用したシェイクやサプリメントなど6商品を投入する。「SPICA」はマツキヨココカラにとって初の健康食品の独立型PB。同社が保有する1億6000万を超える顧客接点から得た購買データを基にした消費