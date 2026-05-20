Nakamura Hakが、1st EP『白は夢』をmaximum10よりCD限定で本日リリース。あわせて、初の全国ツアー『Unplugged（Out-store）Live Tour「異端」』を開催する。 （関連：Gakuの歌は「春風」のように揺れながら前へ進むいくつかの転機を経て迎えた『楽祭』ワンマン） 本EPは、ボーナストラックとして収録された「善と悪」以外、サブスクを含むデジタル配信を行わないCDのみでの発表となる。アコース