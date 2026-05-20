JR九州によりますと、九州新幹線について、福岡県の築後船小屋駅と新大牟田駅の間で、架線に黒いビニールのようなものが引っ掛かっているのが見つかり、午後0時38分から、熊本駅と博多駅の間で運転を見合わせています。 ＜写真を見る＞熊本駅の様子 ※午後2時30分に運転を再開 再開見込みは―― 現在、それを撤去する作業にあたっていて、午後2時15分ごろの運転再開を目指しているということです。 九州新幹