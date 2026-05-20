女優の古川琴音が２０日、主演を務めるＮＨＫの連続ドラマ「ミッドナイトタクシー」（６月１日スタート、後１０時４５分）の取材会を都内の同局で行った。不思議な空気感をまとった２９歳のタクシードライバー・蘭象子（古川）と乗客の交流を描く。１９日の夜に全ての撮影を終えたばかり。第１話を鑑賞した古川は「最初は何を見せられているんだろう、と思いました。でも、気付いたら内面深くを考えさせられる。ユーモアの波