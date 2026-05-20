◇ナ・リーグドジャース5−4パドレス（2026年5月19日サンディエゴ）ドジャースのエメ・シーハン投手（26）が19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦に先発。2被弾するなど4回4失点で降板した。チームは接戦を制し首位奪還に成功した。シーハンは2点の先制を受けた直後の初回裏、2死からシーツを四球で歩かせると、次打者・マチャドに真ん中付近の直球を狙われ、同点2ランを被弾。3回は1死からタティスを内野安打で出