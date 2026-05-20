1月25日投開票の福井県知事選で大学生7人に選挙運動の報酬を支払ったとして、県警は20日、公選法違反の疑いで、日本維新の会所属で同県鯖江市の土田光市議（33）を書類送検した。落選した前越前市長を支援していた。