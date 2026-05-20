タレント山田邦子（65）が20日までにブログを更新。ダイエットに苦戦していることを打ち明けた。山田は「今月は、ダイエット苦戦してます年を重ね、『ダイエット』は『心がけ』として、日々心の片隅にいつもあります」と打ち明けた。続けて「がまんし過ぎもよく無いのでお肉食べたらーー野菜も食べるとか昨日食べ過ぎたらーー今日は控えめにするとかざっくりでも1日の摂取カロリーをみるとかちょっとの所は歩いて行く