フランスで開催中のカンヌ映画祭でカンヌプレミア部門に出品された、本木雅弘（60）が主演、黒沢清監督（70）が時代劇に初挑戦した「黒牢城」（6月19日公開）が19日、公式上映された。本木が演じる主人公・荒木村重に忠義を尽くす若手の家臣・乾助三郎を演じたSnow Man宮舘涼太（33）は、「すべてが初めての経験で、『カンヌに来ているな』という実感があります」と、初体験のカンヌ映画祭に喜びをかみしめた。「黒牢城」は、暴虐