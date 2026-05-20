スマホを購入するとき、「補償サービスに加入しますか？」と聞かれた経験がある人は多いでしょう。最近はスマホ本体の価格が高くなっているため、故障時の出費に不安を感じる人も増えています。一方で、「毎月保険料を払うより、壊れたときだけ修理代を払った方が安いのでは？」と迷う人も少なくありません。 本記事では、スマホ保険や補償サービスの特徴、修理代との違い、加入した方がよい人の特徴について解