定年を迎える親が定年後も「働き続けたい」と考えている場合、実際に定年後も働く人がどのくらいいるのか気になるでしょう。 本記事では、定年後に働いている人の割合や平均年収、仕事の探し方について解説します。ぜひ参考にしてみてください。 定年後に働き続ける人の割合 総務省統計局の「労働力調査（基本集計）2025年（令和7年）平均結果の概要」によると、定年後に働いている人の割合は、次の通りです。 &#