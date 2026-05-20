【プレイバック１９９４米国Ｗ杯＃４】１９９４年の米国Ｗ杯ではグループリーグ中盤で大スキャンダルが起きた。優勝候補・アルゼンチン代表のスーパースター、ディエゴ・マラドーナが２戦目（６月２５日）ナイジェリア戦後のドーピング検査で陽性となった。ドーピング検査では興奮剤の一種、エフェドリンなど５種類の禁止薬物が検出され、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は即時追放という厳しい処分を下した。６月３０日、マラド