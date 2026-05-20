第一三共ヘルスケアは、口内炎に1日1回の服用で有効成分が内側から効く「トラフルBBチャージc」の新TV-CM「口内え〜ん」篇/「発見!口内炎」篇を5月11日より全国で放映開始した。本TV-CMには「トラフルダイレクトa」のCMに引き続き、アイドルグループ「CANDY TUNE」の立花琴未が起用された。新TV-CMの放映開始に合わせ、メイキングムービーやインタビュー動画、縦型動画が「トラフル」ブランドサイトや公式Xなどで公開されるという