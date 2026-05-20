【モデルプレス＝2026/05/20】タレントの鈴木奈々が5月19日、自身のInstagramを更新。仕事前に手作りしたお弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】37歳元ギャルタレント「詰め方が上手」仕事前に作った4つのおかず入りお弁当◆鈴木奈々、仕事前に手作りした自分用弁当公開鈴木は「仕事前にお弁当作りました」と報告。「おかずは、豚バラ炒め、ポテトサラダ、ほうれん草のバター炒めとゆで卵です」とメニューを紹介し、ふりかけ