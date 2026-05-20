BTS・Vのソロ曲『FRI(END)S』が、Spotifyで6億回再生を突破した。2024年3月15日にリリースされたデジタルシングル『FRI(END)S』は、Spotifyで6億回再生を記録。これによりVは、『Love Me Again』『Winter Ahead』『FRI(END)S』まで計3曲の“6億回再生超え”ソロ曲を保有することになった。【話題】凄まじい影響力…Vの一言が大ニュースに『FRI(END)S』は、甘いメロディーとウィットに富んだ歌詞が印象的なポップソウルR&Bジャ