【モデルプレス＝2026/05/20】ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）の公式Instagramが5月18日、更新された。JUNON（ジュノン）とRYUHEI（リュウヘイ）のイメージチェンジした髪型に、話題が集まっている。【写真】BE:FIRSTメンバー「色気最高」電撃イメチェンで雰囲気ガラリ◆JUNON＆RYUHEI、電撃イメチェン姿披露投稿では「BE:FIRST solo look」と題し、5月16日より2日間、味の素スタジアムにて開催されたスタジ