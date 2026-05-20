aespaのカリナとジゼルが、大胆なビジュアルチェンジでファンの視線を奪った。5月20日、aespaの公式SNSが更新され、2ndフルアルバム『LEMONADE』のコンセプトフォトが公開された。【写真】カリナ＆ジゼル、“派手髪”イメチェン公開された写真には、蛍光イエローの車が目を引くセットの中でポーズを決めるカリナとジゼルの姿が収められている。レモンやジュースを手にした演出が、アルバムタイトル『LEMONADE』を連想させ、好奇心