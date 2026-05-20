日本ケンタッキー・フライド・チキンは5月27日から、全国のケンタッキーフライドチキン（KFC）店舗で、「ザ・アメリカンバーガーズ」3種を数量限定で発売する。バーガーの本場・アメリカで親しまれる食材をふんだんに使用した、ボリューム感とインパクト抜群の商品を展開。商品名にはニューヨーク、テキサス、ラスベガスといった都市名を冠し、それぞれ異なる“アメリカらしさ”を表現した。「ザ・アメリカンバーガーズ」は、毎年