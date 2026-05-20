「素晴らしい投球をしているし、打撃もさらに良くなっていくだろう。今のようなパフォーマンスを続けられれば、十分、チャンスはある」【もっと読む】ドジャース黄金時代に暗雲のワケ日本時間19日、パドレス戦の前のことだ。ドジャースのロバーツ監督は、大谷翔平（31）のサイ・ヤング賞、MVP同時受賞の可能性を問われるとこう答えた。ここまで投手として7試合に先発して3勝2敗、防御率0.82。どん底だった打撃も、ここ3試合は1