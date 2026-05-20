１９日、東京の国会議事堂前でプラカードを掲げ抗議集会に参加する市民。（東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京5月20日】日本の高市政権による憲法改正や一連の軍備拡張に関する動きを巡り、東京の国会議事堂前で19日、市民約1万人が集会を開き、平和憲法破壊に抗議した。１９日、東京の国会議事堂前でプラカードを掲げ抗議集会に参加する市民。（東京＝新華社記者／賈浩成）１９日、東京の国会議事堂前でプラカードを掲げ抗