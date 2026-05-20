【新華社北京5月20日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は20日、東ティモールのラモスホルタ大統領に祝電を送り、同国成立24周年に祝意を表した。習主席は次のように指摘した。東ティモールは建国24年来、国家建設を着実に進め、人民の生活は大きく改善した。昨年は東南アジア諸国連合（ASEAN）に順調に加盟し、国際的、地域的な影響力も高まり続けている。中国と東ティモールの伝統的な友好関係は長い歴史を持ち、互