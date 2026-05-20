■MLBパドレス 4ー5 ドジャース（日本時間20日、ペトコ・パーク）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのパドレス戦に“1番・DH”で先発出場し、3打数2安打1四球1打点をマーク。大谷は6試合連続の安打、そして4試合連続のマルチ安打で好調をキープした。試合はF.フリーマン（36）が1試合2発のアーチを放つなど4ー4の同点とし、迎えた9回、1死三塁からA.パヘス（25）が右犠飛を放ち勝ち越しに成功。ドジャースが首位攻防戦の2戦目