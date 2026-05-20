秋田県湯沢市の南部に位置する「小安峡温泉・秋の宮温泉」は、それぞれ異なる個性と深い歴史を持つ温泉地です。秋の宮温泉は、奈良時代に行基によって発見されたと伝えられる秋田県内最古の温泉郷。武者小路実篤といった文人にも愛された風光明媚な景観が魅力で、各宿が独自の源泉を持つぜいたくな湯処として知られています。役内川のせせらぎが響く静かな佇まいは、まさに「桃源郷」のような癒やしを与えてくれます。一方、小安峡