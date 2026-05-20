●パドレス4−5ドジャース○＜現地時間5月19日ペトコ・パーク＞ロサンゼルス・ドジャースがサンディエゴ・パドレスとの首位攻防シリーズ2戦目に逆転勝利。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、二塁打2本で4試合連続のマルチ安打を記録した。2023年までエンゼルスでチームメイトだった右腕キャニングと対峙した初回の第1打席。カウント1-2から外角のスライダーを弾き返し、左翼線への二塁打でいきな