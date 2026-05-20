9月12日、13日、19日～21日に千葉市蘇我スポーツ公園にて開催される音楽フェスティバル『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026』の、第1弾出演アーティストが発表された。 （関連：サザンオールスターズ、“特別で異様な空気感”を上回るライブパフォーマンスROCK IN JAPAN FESTIVAL徹底レポート） 今回発表されたのは、あいみょん、Vaundy、Ado、XG、星街すいせい、My Hair is Bad、ク