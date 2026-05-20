アジア・サッカー連盟（AFC）が「男子クラブ大会ランキング 2025/26」を公表。トップ３は１位がサウジアラビア（132.545pts.）、２位は日本（120.410pts.）、３位は韓国（87.334pts.）だ。この結果に、韓国メディア『スターニュース』は、「Ｋリーグ、サウジ・日本と格差が広がった...AFCランキング３位は維持」と題した記事で見解を示した。「Ｋリーグは2025-2026シーズンに14.333点を獲得するにとどまり、総点も87.334点だっ