■MLBマリナーズ1ー2ホワイトソックス（日本時間20日、T-モバイル・パーク）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのマリナーズ戦に“2番・一塁”で先発出場。2打数無安打2四球。5試合ぶりのノーヒットに終わったが、1点を追う9回、先頭打者で四球を選び逆転劇の起点となった。前日19日は4試合連続安打、今季7度目のマルチヒットと好調の村上、この日の試合前にはマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさん