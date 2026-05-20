「行方不明展」「恐怖心展」などをヒットさせたホラークリエイティブカンパニーの株式会社闇（MBSグループ）が、新たにホラー専門の国際映画祭『闇国際映画祭／YAMI International Film Festival』を立ち上げ、2026年11月に東京・ヒューマントラストシネマ渋谷で開催することが決まった。【画像】こわくない…スタイリッシュな『闇国際映画祭』ビジュアル同映画祭は、国内外から大胆で革新的な最新ホラー映画に焦点を当て、世