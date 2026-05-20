【サンディエゴ（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】米大リーグは１９日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地でのパドレス戦に１番指名打者で出場し、一回に左翼線二塁打、八回に右翼線二塁打を放って３打数２安打、１四球だった。４試合連続の複数安打をマークした。ドジャースは５―４で競り勝ち、ナ・リーグ西地区首位に浮上した。パドレスは２位となった。八回、大谷が激走した。４―４の同点の場面で、先頭で打席に