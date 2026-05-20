フランスで開催中のカンヌ映画祭でカンヌプレミア部門に出品された、本木雅弘（60）が主演、黒沢清監督（70）が時代劇に初挑戦した「黒牢城」（6月19日公開）が19日、公式上映された。約1000人の観客からスタンディングオベーションを受け、本木は「時代劇という異文化をどんな風に解釈してくれるんだろうと、少し不安に感じていましたが、本作が伝える“現代へのメッセージ”を、セリフが無い無音の中でも感じ取っていただけてい