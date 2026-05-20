２０日未明に放送されたＴＢＳ系ドラマ「失恋カルタ」最終回、梅澤美波演じる千波の決断に視聴者から安堵の声も上がった。梅澤と西垣匠、加藤小夏によるトリプル主演の若者恋愛群像劇。３人の中で?恋多き女?の千波はさまざまな出会いと別れの末、出版社の編集者・渋谷（深水元基）との関係に居心地のよさを感じる。ところが渋谷には妻がいることが判明。夫婦関係はすでに破綻と説明された千波は、ただちに別れはせず。Ｘ（旧ツ