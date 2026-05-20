登山家の野口健氏（５２）が１９日に自身の「Ｘ」を更新。同日に東京・奥多摩町と埼玉・秩父市にまたがる仙元峠付近で上半身のない遺体が見つかった事案について言及した。警視庁によると、遺体は下半身のみの状態で、周辺には大型動物のものと見られる足跡が見つかっている。遺体の状況からクマに襲われた可能性があるとみて調べている。記事を引用した野口氏は「『クマが人間を食べるようになった』と猟師たちが話していま