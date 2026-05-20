◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２０日、栗東トレセン最終追いも好時計をマークした。フラワーＣ覇者のスマートプリエール（牝３歳、栗東・大久保龍志厩舎、父エピファネイア）は、栗東・坂路でギュルヴィ（４歳３勝クラス）を３馬身追走。スピードを維持した力強い脚取りで、ラスト２ハロンはともに１２秒台前半。５１秒８―１２秒２で２馬身先着した。大久保調教師は