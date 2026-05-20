「マイナビオールスターゲーム２０２６」の要項発表記者会見が２０日に大阪府内のホテルで行われた。全セで指揮を執る藤川球児監督（４５）と全パで指揮を執る小久保裕紀監督（５４）が登壇。シーズンではソフトバンクを率いる小久保監督が阪神勢の驚異的な成績に仰天した。今年の注目選手にの話題になると、セ・パそれぞれの個人成績（５月１４日時点）が記されたボードに目を通した両監督。セ・リーグの注目選手について問われ