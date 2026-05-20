【モデルプレス＝2026/05/20】女優の玉城ティナが20日、都内で開催された“weamondz × Tina Tamashiro”ローンチ発表会＆ポップアップ体験会に出席。今後挑戦したいことを明かした。【写真】28歳女優、素肌輝くノースリドレス姿◆玉城ティナ、今後挑戦したいこと“weamondz × Tina Tamashiro” は、韓国でジュエリーECプラットフォームを展開する株式会社amondz lab（アモンズ・ラボ）と玉城がコラボレーションしたブランド。玉