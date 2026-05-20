【モデルプレス＝2026/05/20】女優の吉岡里帆が5月20日、自身のInstagramを更新。出演映画でのヘアメイクと衣装姿を公開し、話題となっている。【写真】33歳美人女優「別人みたい」高クオリティの黒柳徹子風ヘア◆吉岡里帆、黒柳徹子風ヘア披露2026年12月25日に公開予定の映画「SUKIYAKI 上を向いて歩こう」に女優で司会者の黒柳徹子役で出演する吉岡里帆。「大好きな黒柳徹子さんを演じさせて頂くことになりました！」とつづり、