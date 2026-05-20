韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）は2026年5月18日、6月に開催が迫ったサッカー北中米ワールドカップ（W杯）の特集記事を組み、韓国出身のサッカー解説者パク・ムンソン氏（52）が「韓国はメキシコに絶対に勝てない」との見解を示したと報じた。「ホームのメキシコは本当に避けたかった」韓国はW杯北中米大会でグループAに属し、開催国メキシコ、南アフリカ、チェコと同組となる。6月19日にメキシコのグアダラハラ・スタジアムで行