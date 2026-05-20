張本智和 選手2025年6月撮影 卓球Tリーグの岡山リベッツは20日、張本智和選手(22)との契約継続を発表しました。張本選手は、2026-2027シーズンも岡山リベッツでプレーします。 張本選手は「チームの一員として戦えることをうれしく思います。昨シーズンの悔しさを晴らし、チームの初優勝に貢献できるよう全力でプレーします」などとコメントしています。 田添響選手兼監督