Calvin KleinのグローバルブランドアンバサダーのJung Kook／ジョングクとの限定カプセルコレクション「Jung Kook for Calvin Klein」の全アイテムが解禁された。個性やバイクへの情熱をブランドの美学で表現したアイテムは、5/20（水）より発売開始。これはジョングクにとって初のファッションコラボレーションとなる。本カプセルは、長年にわたるブランドアンバサダーとしての関係をさらに発展させたもので、Calvin Kleinの象徴