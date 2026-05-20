俳優の中村蒼（35）が20日、都内でNHKドラマ「ミッドナイトタクシー」（6月1日スタート、月〜木曜後10・45）の取材会に出席した。ミステリアスなタクシードライバー（古川琴音）とその乗客たちとの交流を描いていく物語で、乗客役で出演する。私生活でのタクシー利用について、中村は「めったに乗らない」と明かした。「初めましての人と数十分ともにする空間がいつまでたってもあまり居心地がよくないです」と、なかなか慣れ