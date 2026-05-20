◇ナ・リーグパドレス4―5ドジャース（2026年5月19日サンディエゴ）パドレスは19日（日本時間20日）、本拠でのドジャース戦との首位攻防戦に敗れ、連勝は4でストップ。ナ・リーグ西地区首位の座からも転落した。最終回が“誤算”だった。4―4の9回、5番手として絶対的守護神のミラーをマウンドへと送り出した。簡単に1死を取ったが、マンシーを四球で出塁させると、一塁へのけん制悪送球で代走・コールは三塁へ。コール