タレントの辻希美（38）が19日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。子供たちの反抗期について語った。この日のテーマは「男の子ママの悩み」。現在18歳長女、15歳長男、13歳次男、7歳三男、0歳次女の3男2女の母である辻は反抗期が話題に挙がると、「長女長男は終わった」と明かした。どんな状態だったかと聞かれると「うちはクソババアとか言われたことない。でも口をほんときいてく